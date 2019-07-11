30 يوليو.. الحكم في دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة أسرة المعادي، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى التي يطالب فيها اللاعب إبراهيم سعيد بتخفيض نفقة نجله لجلسة 30 يوليو المقبل.

حضر محامي اللاعب إبراهيم سعيد، وقدم حافظة مستندات تحوي شهادات ميلاد بنات اللاعب من زوجات أخريات بالإضافة لصورة رسمية من دعاوى أقامتها زوجته الثانية تطالبه النفقة أيضًا، مطالبًا بتخفيضها.

وخلال الجلسة، طعن المحامي هيثم حمد الله، محامي طليقة إبراهيم سعيد على المستندات المقدمة من دفاع.

وكانت طليقة إبراهيم سعيد حصلت على حكم نهائي يلزم اللاعب بدفع نفقة شهرية 6 آلاف جنيه لنجله.