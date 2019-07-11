قضى 29 عامًا بالمحكمة.. من هو المستشار "مرعي" رئيس المحكمة الدستورية الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

عيَّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المستشار سعيد مرعي جاد عمرو رئيسً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتبارًا من 14 يوليو الجاري.

وجاء تعيين المستشار "مرعي" ثاني أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا الحاليين، خلفًا للمستشار الدكتور حنفي جبالي المنتهية ولايته في 14 يوليو لبلوغه سن التقاعد.

ولد المستشار سعيد مرعي في 30 أغسطس 1954، وحصل على ليسانس حقوق بتقدير "جيد جدًا" من جامعة القاهرة عام 1976، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير "جيد" بالإضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1979 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة.

في عام 1977 عين المستشار "مرعي" مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة ثم مندوبًا بعد سنتين، وترقى إلى نائبًا بالمجلس عام 1980، وبمضي 4 سنوات عيّن مستشارًا مساعدًا (ب) بمجلس الدولة ثم انتقل للفئة (أ) بعد 5 سنوات.

بدأت مسيرة المستشار سعيد مرعي داخل المحكمة الدستورية منذ 5 يوليو 1990 بتعيينه مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة، ثم تولى رئاستها في سبتمبر 1999، وبعد ذلك عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 حتى تولى رئاسة المحكمة.

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خلال مسيرته القضائية، عمل المستشار سعيد مرعي في عدة جهات منها هيئة مفوض الدولة، ومفوضًا للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارات المالية والري والصحة والدفاع.

والتحق "مرعي" كذلك في عام 1986 للعمل عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء.

وحصل رئيس المحكمة الدستورية في عام 1986 على منحة دراسية بالمعهد الدولي للإدارة بباريس ودورة تدريبية بمجلس الدولة الفرنسي لمدة سنة.

وفي 24 أبريل من العام الماضي، انتخب المستشار سعيد مرعي، أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية لمدة أربع سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية المستشار سعيد مرعي في رئاسة المحكمة الدستورية العليا تنتهي عام 2023.