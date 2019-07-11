​وزير النقل يزور محطة مصر ويوجه بالانتهاء من تطوير المزلقانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

تفقد وزير النقل، محطة مصر للسكك الحديدية، وذلك لمتابعة انتظام العمل والإطمئنان على مستوى الخدمة وتجهيز القطارات العاملة بمختلف الخطوط.

بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة وتفقد أكشاك ومنافذ بيع التذاكر، ضمن متابعة استمرار تفعيل مبادرة الحد من التهرب من دفع الأجرة بالقطارات لتنمية إيرادات الهيئة لتحسين مستوى الخدمة.

وتابع الوزير، انتظام العمل بجداول التشغيل وتفقد الأرصفة والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول التحسن في مواعيد قيام القطارات وتنفيذ عدد كبير من مشروعات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية والتعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل من جرارات وعربات جديدة لتحسن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

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وعقد الوزير، اجتماعًا موسعًا بمقر هيئة السكك الحديدية مع الشركات المنفذة لتطوير المزلقانات والمحطات وإنشاء أسوار على عدد من خطوط السكك الحديدية بحضور رئيس وقيادات الهيئة لمتابعة معدلات التنفيذ في هذه المشروعات.

واستعرض وزير النقل معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع المزلقانات، حيث جرى الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 622 وأعمال التحكم لـ380 مزلقان.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع، وفقاً للجدول الزمني للإنتهاء من تطوير كافة المزلقانات لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير وتحديث كهربة اشارات خطوط السكك الحديدية.

كما وجه بسرعة الانتهاء من تطوير محطات السكك الحديدية التي يجري تطويرها مثل دمنهور ومحطة مصر بالاسكندرية وغيرها من المحطات الجاري تنفيذ أعمال التطوير الخاص بها، بالإضافة إلى الاستغلال الاستثماري الأمثل لكافة المحطات والاسوار لزيادة العوائد المادية للهيئة.