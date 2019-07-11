الطالب أحمد الطيب يصل مستشفى الأزهر التخصصي.. والمحرصاوي يزوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

وجهت أسرة أحمد الطيب محمد، الطالب بجامعة الأزهر، والذى تعرض لحادث قطار في محافظة الأقصر أول امس الثلاثاء، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على سرعة استجابته ومتابعته المستمرة لحالة الطالب -رغم تواجده في ألمانيا.

ووصل الطالب أحمد الطيب إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، يرافقه والده وخاله، فيما اطمئن رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي، اليوم، يرافقه الدكتور محمد فاروق عجاج، مدير عام المستشفى، الطالب أحمد الطيب للوقوف على تطور حالته والاطمئنان عليه.

وأصدر المحرصاوي تعليماته، لإدارة المستشفى التخصصي بتوفير أقصى درجات الرعاية والعناية الصحية اللازمة، وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات، حتى يتماثل الطالب للشفاء التام.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجه بعلاج الطالب على نفقة الأزهر، وقرر صرف إعانة شهرية لأسرته، كي يتفرغ لدراسته.