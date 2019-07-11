مصر | "خلاف على مكان العمل".. حبس بائع خردة لشروعه في قتل زميله بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلاف على مكان العمل".. حبس بائع خردة لشروعه في قتل زميله بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الأميرية حبس بائع خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامة الشروع في قتل زميله بسبب الخلاف على أماكن عمل كل منهما.

وتعود البداية عندما تلقي قسم شرطة الأميرية إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول "رامي. م" بائع خردة مصاب بسلاح أبيض في الكتف، وانتقل رجال المباحث إلي المستشفي.

وبسؤال المجني علية أدلى بقيام "معتز. ف" بائع خردة، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلاف ببنهما حول تقسيم مناطق العمل فيما بينهم بدائرة القسم.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم في أحد الكمائن المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.