مصر | النيابة: السرعة الزائدة لسائق سيارة النقل وراء حادث تصادم الظاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: السرعة الزائدة لسائق سيارة النقل وراء حادث تصادم الظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة الظاهر، بالتصريح بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعهما في حادث سير.

كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة تحريات المباحث حول الحادثة.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في الظاهر، بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وأضافت تحقيقات النيابة أن دفعت الإدارة العامة للمرور بونش مروري لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين إلى المستشفى.

وتبين من التحقيقات أن السرعة الزائدة لسائق سيارة نقل وراء حادث التصادم بمنطقة الظاهر، بعدما اختلت عجلة القيادة في يده، ثم اصطدمت بدراجة نارية مما أسفر عن مصرع شخصين دهسا أسفل عجلات السيارة.