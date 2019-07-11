مصر | التحقيق مع لص لسرقته 119 ألف جنيه من داخل شقة مسن بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع لص لسرقته 119 ألف جنيه من داخل شقة مسن بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة قصر النيل، التحقيق مع أحد الأشخاص بتهمة سرقة 119 الف جنية ومشغولات ذهبية من شقة مسن بقصر النيل.

وتعود البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة قصر النيل بلاغا من مواطن باكتشافه سرقة 119 ألف جنيه، مشغولات ذهبية- طقم فضة - 3 ساعات يد ماركات مختلفة ) من داخل الشقة سكن والده "ويقيم بشقة أخرى بنفس العقار".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة حاصل على دبلوم صناعى والذى يعمل على رعاية المسن منذ فترة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لتردده على الشقة محل الواقعة لرعاية والد المبلغ خطط لسرقته،و قام بالاستيلاء على المسروقات على فترات.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وأضاف بقيامه بإيداع المبلغ المالى المستولى عليه بحسابه الشخصى بأحد البنوك، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة،وتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالت النيابة التحقيق.