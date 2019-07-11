مصر | الخليج بـ100 ألف جنيه.. سقوط نصاب بالمحلة الكبرى أوهم شقيقين بقدرته على تسفيرهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج بـ100 ألف جنيه.. سقوط نصاب بالمحلة الكبرى أوهم شقيقين بقدرته على تسفيرهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من شقيقين، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بقيام أحد الاشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ ( 100،000) مائة ألف جنيه، مقابل تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه من الشاكيين.

وأسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ وقيام المشكو في حقه (سبق اتهامه في قضية "شيك") بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وتوفير فرص عمل لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك متخذًا من مقر شركته الكائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الشركة المشار إليها غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن الغربية تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها وبتفتيشها تم ضبط (83) سمة دخول لإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص مختلفة، عدد من صور حوالات بريدية وبنكية بأسماء المتعاملين معه وصور حوالات إستلام نقدية من إحدى شركات الشحن بإجمالي مبلغ (12،823) إثنى عشر ألف وثمانمائة ثلاثة وعشرون جنيه، (2) دفتر يومية بأسماء المتعاملين معه، مجموعة كبيرة من جوازات السفر وبطاقات الرقم القومى الخاصة بعملائه، مجموعه من عقود العمل وأخرى خالية البيانات، مجموعة كبيرة من كروت الدعايا والإعلان بإسم الشركة، جهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل بمجموعة كبيرة من صور عقود العمل وجوازات السفر وبطاقات الرقم قومى الخاصة بعملائه، هاتف محمول محمل بالعديد من صور عقود العمل وتأشيرات وجوازات السفر، وكذا محادثات على الواتس آب بينه وبين راغبى السفر للعمل بالخارج.

وكما تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مراجع حسابات، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة، بسوهاج) سبق إتهامه فى قضية "ضرب".. لقيامه بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين والإستيلاء منه على مبلغ (25،000) خمسة وعشرون ألف جنيه كمقدم لمبلغ (50،000) خمسون ألف جنيه مقابل تسفير نجله للعمل بإحدى الدول العربية وتدبير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتعهدا برد المبالغ المستولى عليها.

