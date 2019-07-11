مصر | للحكم.. حجز دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد لـ٣٠ يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للحكم.. حجز دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد لـ٣٠ يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة أسرة المعادي، دعوى رقم ٤١٤ لسنة ٢٠١٩ أسرة المعادي تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد ﻻعب الزمالك والأهلي السابق لجلسة ٣٠يوليو للحكم.

حضر وكيل المدعي إبراهيم سعيد ، ولم يرد التحري وقدم حافظه مستندات بها صور شهادات ميلاد بناته من زيجات اخري وصور دعاوى من زوجة الثانيه داليا ضده تطالبه بنفقات.

وكما حضر وكيل المدعي عليها هيثم حمدالله المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وجود كافة الصوره الضوئيه المقدمة من وكيل المدعي وصمم على حجز الدعوى للحكم، وجحد كافة الصور الضوئية.

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وذكرت الدعوى، أن الأب ملزم بالإنفاق على أولاده.

وحصلت المعلن اليها علي الحكم رقم ٣٢٦لسنة ٢٠١٦ اسرة المعادي ضد الطالب بفرض نفقة للصغير بمبلغ ٦٠٠٠جنيه شهريا والمؤيد استئنافيا برقمي ٣٢٣٣،٤٣٧٩ اسنه ١٢٤ قضائية استئناف عالي اسرة .

وكانت زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى" نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة ومصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل