مصر | من"الدولار" لـ"الريال السعودي".. سقوط تاجري عملة جمعا "18 مليون جنيه"

وتبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام طبقًا للفحص المستندى (400،000) أربعمائة ألف دولار أمريكي- (3،000،000) ثلاثة ملايين جنيه مصرى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاءه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وكما تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي واستبداله من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها، وذلك من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودي" من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بسعر أقل من السعر الرسمى عقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،000،000) إثنين مليون ريال سعودى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

