مصر | من"الدولار" لـ"الريال السعودي".. سقوط تاجري عملة جمعا "18 مليون جنيه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من"الدولار" لـ"الريال السعودي".. سقوط تاجري عملة جمعا "18 مليون جنيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة نوبيع بمحافظة جنوب سيناء، سبق اتهامه في قضية "ضرب" )، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكي" لراغبي الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار في النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وتبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام طبقًا للفحص المستندى (400،000) أربعمائة ألف دولار أمريكي- (3،000،000) ثلاثة ملايين جنيه مصرى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاءه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
وكما تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي واستبداله من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها، وذلك من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودي" من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بسعر أقل من السعر الرسمى عقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،000،000) إثنين مليون ريال سعودى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.