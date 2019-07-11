مصر | "تعذيب" و"سلك" و"جوال".. سيدة تقتل طفلا وترمي جثته على الطريق.. والسبب "صادم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعذيب" و"سلك" و"جوال".. سيدة تقتل طفلا وترمي جثته على الطريق.. والسبب "صادم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحمودية بمديرية أمن البحيرة من الأهالي بالعثور على جثة طفل على الطريق بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وموضوعة داخل جوال بلاستيكي، وبسؤال والده "مزارع- سن 40" قرر بخروج نجله للهو أمام المنزل ولدى تأخره قام بالبحث عنه حتى علم من الأهالى بالعثور عليه.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل- سن 33 مقيمة بذات الناحية "جاره لأهلية المجنى عليه") حيث شوهدت المتهمة حال قيامها بإلقاء الجوال المعثور بداخله على الطفل المجنى عليه بالمنطقة محل العثور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت تفصيليًا اإرتكابها الواقعة بقصد الانتقام من والديه "جيرانها" لسابقة اتهامهما لها بسرقة مبلغ مالي من داخل منزلهما وقيامها في سبيل ذلك باستدراج الطفل لمنزلها حال لهوه أمام منزله وقيامها بالاعتداء عليه وخنقه باستخدام سلك ثم قامت عقب ذلك بوضعه داخل الجوال البلاستيكي والتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.