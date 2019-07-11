مصر | "رجال شرطة وتمثال أثري".. القبض على 7 أشخاص بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رجال شرطة وتمثال أثري".. القبض على 7 أشخاص بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبسؤال مدير المبيعات قرر بقيام أحد المتهمين بإيهامه بقدرته على شراء القطع الأثرية، ومن بينها التمثال المضبوط وسابقة تحصله منه على مبلغ مالى (245 ألف جنيه) قيمة التمثال والكشف عن أثريته، وأقر له بأثريته، وإتفقا على التقابل بمحل الضبط لتسليمه التمثال المضبوط، وعقب وصوله وتقابله مع المتهم فوجئ بحضور باقى المتهمين مُستقلين السيارة الميكروباص المُشار إليها، وإدعوا أنهم من رجال الشرطة وإصطحبوه داخل السيارة.
وبمواجهة المتهم المشار إليه بما جاء بأقوال مدير المبيعات أقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات المبلغ المستولى عليه، وأن باقى المبلغ المالى بحوزة أحد أقاربه (جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه ) وبمواجهة باقى المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.