مصر | بعد 11 واقعة.. سقوط عصابة سرقة دراجات نارية بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 11 واقعة.. سقوط عصابة سرقة دراجات نارية بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا قيام (عنصرين إجراميين – مقيمان ببندر ملوى، سبق إتهامهما فى 24 قضية "سرقة، سلاح أبيض، سرقات دراجات نارية)،بتكوين تشكيل عصابيً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية من الطريق العام والتصرف فيها بالبيع لدى عملائهم 4 عاطلين،مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس) مُتخذين من دائرة القسم والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وقيامهم بارتكاب 11 واقعة سرقة دراجة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المشار إليهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بما أكدته التحريات، وتم ضبط المسروقات، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.