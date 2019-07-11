مصر | سيدة وشريكها يزوران عقد قطعة أرض ويبيعونها بـ2.2 مليون جنيه بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدة وشريكها يزوران عقد قطعة أرض ويبيعونها بـ2.2 مليون جنيه بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت سيدة وآخر شريكها على تكوين تشكيل عصابي تخصص في مجال التزوير، وقاما بتزوير عقد بيع لقطعة أرض بالمقطم وبيعها لأحد الأشخاص 2 مليون ومائتي ألف جنيه، فيما تم القبض على شريكها، وتكثيف الجهود الأمنية لضبطها.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين (مالك شركة استثمار عقاري ونقل ورحلات، مقيم بالقاهرة) باكتشافة وجود عقد بيع نهائي مزور منسوب لإحدى شركات التعمير والإنشاءات السياحية، واستخدامه في بيع قطعة الأرض المملوكة له والكائنة بالهضبة العليا بالمقطم لأحد الأشخاص.

وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، سبق اتهامها في (17) قضية "نصب، خيانه أمانه، شيك")، ومطلوب التنفيذ عليها في قضية إتلاف، وأحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة - سبق اتهامة في عدة قضايا آخرهم قضية (تزوير عقد شراء فيلا).

وتبين قيام المذكورين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما لتزوير عقد بيع نهائي منسوب توقيعه للمجني عليه خلافًا للحقيقة، ومفاده قيام المجني عليه ببيع قطعة الأرض المملوكة له والكائنة بالهضبة العليا بالمقطم بالقاهرة، والبالغ قيمتها السوقية الحالية مبلغ ( عشرة ملايين جنيه) بمبلغ (ستون ألف جنيه) للمتحرى عنها الأولى، وقيام الأخيرة عقب ذلك باصطناع عقد بيع مفاده بيعها لقطعة الأرض المذكورة للمتحرى عنه الثانى بمبلغ (مائة ألف جنيه)، الذي قام عقب ذلك ببيع قطعة الأرض المذكورة لأحد الأشخاص "تاجر "مقيم بالقاهرة ) بمبلغ ( 2 مليون ومائتي ألف جنيه).

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبتفتيشه عثر بحوزته على ( 2 هاتف محمول) بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملين بالمستندات التالية، ( 5 ) توكيلات خالية البيانات منسوبة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد ومعده للتزوير، ( 3 ) طلبات شهر عقارى خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد ومعده للتزوير، ( 8 ) توكيلات خاصه بأسماء أشخاص مختلفة تفيد التعامل على قطع أراضى بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، خطاب منسوب لإحدى الهيئات يفيد التعامل على قطعة أرض بمساحة 12 فدان بنطاق محافظة مطروح، وممهور بخاتم شعار الدولة المقلد، خطاب خالى البيانات منسوب صدورة لإحدى الهيئات يفيد التنازل عن وحدة سكنية، وممهور بخاتم شعار الدولة المقلد، ( 4 ) عقود بيع إبتدائية خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد.

وكما ضبط طلب تسجيل شهر عقارى يفيد رفع دعوى (صحة ونفاذ) لصالح إحدى السيدات - مقيمة بالظاهر القاهرة، ضد إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية بالتعامل على قطعة أرض بمساحة 30 فدان كائنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، المستندات والعقود الخاصة بالواقعه محل التحقيق، صور لبطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفة، إيصال إيداع نقدى منسوب لإحدى البنوك المصرية يفيد قيام المتهم بإيداع مبلغ مليون جنيه بحسابه بالبنك، عقد وكاله خاص منسوب صدورة لوزارة العدل بإحدى الدول العربية يفيد أن شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية وكّل شخص أخر على قطعة أرض صحراوية بمساحة 50 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ( 9 ) بطاقات دفع إلكترونى منسوبه لبعض البنوك خاصة بالمتهم.



وبمواجهته قرر أن القائم بتزوير المستندات شخص (بالمعاش– مقيم بالجيزة، سبق إتهامه والحكم عليه فى العديد من قضايا التزوير ومحبوس حاليًا على ذمة قضية تزوير محررات رسمية)، وأنه يستخدم تلك المستندات المزورة المضبوطة بهاتفيه فى النصب والإحتيال والإستيلاء على ممتلكات المواطنين، وأن المبالغ المالية المودعه بالبنوك من متحصلات نشاطة الإجرامى المشار إليه، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.