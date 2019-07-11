مصر | بأسلوب المغافلة.. سقوط متهم بسرقة شقة مسن في قصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب المغافلة.. سقوط متهم بسرقة شقة مسن في قصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى قدره 119 ألف جنيه، مشغولات ذهبية- طقم فضة - 3 ساعات يد ماركات مختلفة ) من داخل الشقة سكن والده "يقيم بشقة أخرى بذات العقار".

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم صناعى، سن 41، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ) والذى يعمل على رعاية والد المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة" وأقر بأنه نظرًا لتردده على الشقة محل الواقعة لرعاية والد المبلغ خطط لسرقته، وفى سبيل ذلك قام بالإستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وأضاف بقيامه بإيداع المبلغ المالى المستولى عليه بحسابه الشخصى بأحد البنوك.

وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.