مصر | قبل ترويجها.. سقوط صاحب شركة وعامل وبحوزتهما 25 تذكرة هيروين بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ترويجها.. سقوط صاحب شركة وعامل وبحوزتهما 25 تذكرة هيروين بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على صاحب شركة وعامل لديه، وبحوزتهما 25 تذكرة هيروين بالشيخ زايد، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، مفاده أنه أثناء مرور القول الأمني بإدارة تأمين أكتوبر برئاسة المقدم محمود بسيوني الضابط بإدارة تأمين أكتوبر، والقوة المرافقة أمام منتجع الربوة، دائرة قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، تمكنوا من ضبط كل من "تامر. م. ح"، 44 سنة، صاحب شركة التنمية الزراعية لاصطلاح الأراضي، ومقيم الحي الأول دائرة القسم وبحوزته 2 تذكرة بداخلهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالى 2 جرام، "عبد الكريم. ح. م"، 42 سنة، عامل طرف الأول ومقيم مركز بدر بالبحيرة وبحوزته 23 تذكرة بداخلهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالي 20 جرام ومبلغ 300 جنيه.

وبمواجهتها اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لتسهيل ترويجها، وتم تقنين الإجراءات القانونية حيالهما بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

