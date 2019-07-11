أخبار مصر | معهد محاماة قنا يعقد اختبارات الدورة الثانية ١٨ يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد محاماة قنا يعقد اختبارات الدورة الثانية ١٨ يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن معهد محاماة قنا، عن إجراء اختبارات لمحامي ومحاميات الجدول العام، المقيدين بالدورة الثانية لمعهد المحاماة بالنقابة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال موسى صافي، عضو مجلس النقابة الفرعية، إن الاختبارات ستعقد يوم الخميس، الموافق ١٨ يوليو الحالى، في تمام الثانية عشرة ظهرا، وسيتم تسليم الشهادات للناجحين فى الدورة الأولى.

يذكر أن محاضرات الدورة الثانية للمعهد تمت بمشاركة ما يزيد على 500 محام ومحامية، وتم خلالها تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.