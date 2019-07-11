أخبار مصر | معهد محاماة المحلة الكبرى يعقد اختبارات الدورة الثانية 27 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد محاماة المحلة الكبرى يعقد اختبارات الدورة الثانية 27 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة محامي المحلة الكبرى، عن اعتزامها إجراء اختبارات الدورة الثانية لمحامي الجدول العام في السابع والعشرين من يوليو الحالي، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال عبدالحليم عبد ربه، أمين عام النقابة، مقرر معهد المحاماة بالنقابة الفرعية، إن ماجد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة العامة، أخطره بالموعد، مشيرا إلى أن الاختبارات ستجرى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر المعهد بنادي محامي المحلةالكبرى، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي.