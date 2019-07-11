أخبار مصر | قرارت مهمة باجتماع اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارت مهمة باجتماع اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عُقد اليوم الخميس، بمجمع البحوث الإسلامية لقاء بين أعضاء اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف، برئاسة عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، وبحضور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمشرف العلمي العام على الأروقة الأزهرية، و . سعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ومحمود الهواري، عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر.

وشهد اللقاء استعراض جهود لجنة المصالحات في الفترة الماضية ومتابعة ما تم انجازه و أهم الملاحظات التي يمكن تلاشيها فيما هو قائم، وتقديم تقارير نهائية لرفعها لفضيلة الإمام الأكبر، كما تم ضم أعضاء جدد فاعلين للجنة العليا واعتماد اللجان الفرعية بالمحافظات والتي يترأسها السادة المحافظون واتخاذ قرار باعتماد متحدثًا إعلاميًا للجنة وأمينًا عامًا لها.

وأوصى المجتمعون بتنبني مجمع البحوث الإسلامية لبرامج توعية في القرى والمدن والنجوع للتحذير من الجرائم الثأرية وخطورتها على أمن المجتمع، كذلك التنسيق مع الجهات المعنية خاصة وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية والمجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وكذلك نواب الدوائر، ليكون لكل جهة ممثلين في اللجنة العليا للمصالحات، وانتهى الاجتماع بتقرير لقاء دائم بالأعضاء في الأسبوع الأول من كل شهر ورفع ما ينتهى إليه إلى فضيلة الإمام الأكبر.