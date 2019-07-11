أخبار مصر | "صناع الخير" تطلق 3 قوافل لمكافحة العمى في ثلاث محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير" تطلق 3 قوافل لمكافحة العمى في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية، تقديم خدماتها الطبية المجانية من خلال "مبادرة عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى في المحافظات، حيث تطلق المؤسسة قافلتين لإجراء العمليات الجراحية في محافظتين، إلى جانب قافلة لتوزيع النظارات الطبية بمحافظة أخرى.

وصرح محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن سيتم إطلاق قافلة إجراء العمليات الجراحية بقرية دار السلام بمحافظة الفيوم غدا، ضمن "مبادرة عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، وتتضمن إجراء عمليات متنوعة لـ35 حالة، من مياه بيضاء وظفرة وزرع عدسة وإزالة رموش وتعديل جفن، وذلك بإحدى مستشفيات العيون الكبرى بالفيوم.

وأضاف "عبد الجليل"، أن مؤسسة صناع الخير للتنمية، تجري الآن عدد 14 عملية جراحية، ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية لأهالي قرية الضبعية، بالأقصر، مشيرا إلى أن المبادرة تتحمل كل تكاليف العمليات الجراحية لغير القادرين بالمجان.

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وفي الدقهلية أوضح "عبد الجليل"، أن مؤسسة صناع الخير للتنمية، أطلقت أمس قافلة لتوزيع النظارات الطبية على أهالي قرية شها بمحافظة الدقهلية، والذين تم توقيع الكشف الطبي على عيونهم ضمن قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى.

وأشار "عبد الجليل"، إلى أن القافلة وزعت 161 نظارة للحالات التي سبق الكشف عليها وثبت احتياجها لنظارة طبية، كما تم استكمال الأبحاث الخاصة بالحالات التي تحتاج إلى عمليات عيون وعددهم 35 حالة، لتحديد موعد إجراء تلك العمليات.

وتستمر مؤسسة صناع الخير في إطلاق قوافل مبادرة "عنيك في عنينا"، حتى يتم القضاء على مسببات العمى في مختلف أنحاء الجمهورية في 2020، وفق المدى الزمني الذي حددته المؤسسة منذ إنطلاق المبادرة في مطلع 2018.