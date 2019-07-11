أخبار مصر | "المحامين" تعقد اختبارات نهاية الدورة الثانية لمحامي الجيزة والقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين" تعقد اختبارات نهاية الدورة الثانية لمحامي الجيزة والقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت النقابة العامة للمحامين، أمس الأربعاء، اختبارات نهاية الدورة الثانية بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة، والقليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

عقدت الاختبارات بواقع لجنتين، الأولى لمحامي ومحاميات شمال وجنوب الجيزة من الساعة الثانية عشرة ظهرا، أعقبها نصف ساعة استراحة، وبدأت اللجنة الثانية لمحامي شمال وجنوب القليوبية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى الثانية والنصف، وقد قدم القائمون على المعهد لكل دائرة امتحانا مختلفا عن امتحان الدائرة الأخرى.

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وأكد مسئولو المعهد أن معهد المحاماة ظل أمنية لدى الكثيرين من المحامين، حتى تحققت في عهد النقيب العام سامح عاشور، مشيرين إلى أن المعهد يمثل حلقة التقاء وتواصل بين شباب المحامين، وأعضاء مجالس نقاباتهم الفرعية، ومجلس النقابة العامة. جاءت فكرة تأسيس هذا المنبر العلمي لبناء محام ناجح متميز، بل وإعادة القيم والثوابت الوطنية والأخلاقية إلى مسارها الطبيعي داخل المحاكم عن طريق المحامين.

وهنأ أعضاء مجلس النقابة العامة، المشرفون على عملية إجراء للاختبارات، الدفعة الثانية بمعهد المحاماة على إتمام الدورة، موجهين الشكر والتقدير لمن داوم على الحضور والمشاركة في الدورة، مؤكدين أن معهد المحاماة فرصة لإحياء العمل المهني والنقابي.

من جانبهم، أشاد محامو ومحاميات الجدول العام، المقيدون بالدورة الثانية، باختبارات الدورة، مثمنين ما تلقوه من محاضرات على أيدي الأساتذة، وكبار المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، خلال انعقادها، مشيرين إلى أن هذه الدورة وما سبقتها تعدان تجربة جديدة لإعادة فكرة إحياء المعهد، بعد فترة طويلة، وبداية تفعيله بذلك الشكل الجيد.