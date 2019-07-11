أخبار مصر | لأول مرة انتخاب رئيس مصر للطيران عضوا بلجنة الرئاسة بالأياتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة انتخاب رئيس مصر للطيران عضوا بلجنة الرئاسة بالأياتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت مصر بعضوية لجنة الرئاسة التابعة لمجلس المحافظين بالإتحاد الدولي للنقل الجوي (الآياتا)، حيث انتخب أعضاء مجلس المحافظين هذا الاسبوع الطيار أحمد عادل - رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عضواً في الـ IATA Chair Committee لمده ثلاث سنوات حتى ٢٠٢٢.

وبهذه المناسبة، هنأ الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني الطيار أحمد عادل لاختياره لهذه العضويه وهو ما يعد انجازاً دولياً لجمهورية مصر العربية في مجال النقل الجوي، نظراً للدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران في منطقه الشرق الأوسط و أفريقيا. كما أنها تعد المرة الأولى في تاريخ مصر للطيران التى يتم انتخاب أحد رؤسائها لهذه العضوية خاصة بعد انضمام لجنة السياسات والاستراتيجيات للجنة الرئاسة بالآياتا.

كان الطيار أحمد عادل رئيس الشركه القابضة لمصر للطيران قد حصل على عضوية مجلس المحافظين بالآياتا في يونيو الماضي بعد الموافقة بالاجماع على انتخابه لهذه العضوية والتي تستمر لمده ثلاث سنوات.

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وعقب فوزه بهذه العضوية من ضمن العشر أعضاء القائمين بأعمال هذه اللجنة الهامة بالآياتا، أعرب الطيار أحمد عادل رئيس شركة مصر للطيران عن سعادته لاختياره عضواً بها وهو ما يعد إضافة جديدة لرصيد الشركة الوطنية و إنجازاً دوليًا تم تحقيقه لقطاع الطيران المدني المصري.

وأوضح عادل أنه من مهام ومسئوليات لجنة الرئاسة هي القيام بمراقبة أداء الاتحاد الدولي ال IATA وتقديم التوجيهات والتوصيات الإدارية للرئيس التنفيذي للآياتا، وكذلك للمجالس الإستشارية التابعة للإتحاد فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لسياسات صناعة النقل الجوى و مراقبة الآداء المالى للإتحاد بشكل عام، وتقديم كل التوصيات والمقترحات لمجلس المحافظين لاعتمادها ليتم تطبيقها من قبل الأياتا.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الأول للجنة فى شهر سبتمبر المقبل فى مدينة ميونيخ بألمانيا.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي الآياتا يضم في عضويته أكثر من ٢٩٠ عضواً من شركات الطيران من إجمالي ١٢٠ دولة والتي تتحكم في نحو 82% من حركة النقل الجوي على مستوى العالم متمثلة في كبرى شركات الطيران والشحن الجوي.