أخبار مصر | مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن نسبة النجاح بالثانوية العامة.. وموعد إعلان الأوائل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن نسبة النجاح بالثانوية العامة.. وموعد إعلان الأوائل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المصادر أضافت في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الوزارة حتى الآن، لم تفرز الأوائل على مستوى المحافظات على أن يتم فرزهم والإعلان عنهم بداية الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر، إن الوزارة انتهت تمامًا من تصحيح الثانوية العامة اليوم الخميس. وأوضحت أن الإعلان عن أوائل الثانوية العامة، سيكون بداية الأسبوع المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة يوم الإثنين المقبل. وتابعت أن إعلان النتيجة سيكون من خلال مؤتمر صحفي يحضره كل من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وخالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.



توقعت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة، هذا العام، ستكون أعلى من 74%، وأعلى من العام الماضي.