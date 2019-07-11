أخبار مصر | زيادة أسعار السجائر.. الحكومة تكشف الحقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيادة أسعار السجائر.. الحكومة تكشف الحقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة أسعار السجائر المحلية نتيجة تحريك أسعار الوقود.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن أسعارها الحالية كما هي تماماً ولم تشهد أي تغيير بعد تحريك أسعار الوقود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.