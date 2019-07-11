شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة وزير النقل بمحطة مصر للسكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية، وذلك لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة وتجهيز القطارات العاملة بمختلف الخطوط.

بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة، وتفقد أكشاك ومنافذ بيع التذاكر ضمن متابعة استمرار تفعيل مبادرة الحد من التهرب من دفع الأجرة بالقطارات لتنمية إيرادات الهيئة لتحسين مستوى الخدمة، كما تابع الوزير انتظام العمل بجداول التشغيل وتفقد الأرصفة والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول التحسن في مواعيد قيام القطارات وتنفيذ عدد كبير من مشروعات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية والتعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل من جرارات وعربات جديدة لتحسن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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وزير النقل يعقد اجتماعاً موسعا مع الشركات المنفذة لتطوير المزلقانات والمحطات وإنشاءأسوار على عدد من خطوط السكك الحديدية

وعقد وزير النقل اجتماعًا موسعًا بمقر هيئة السكك الحديدية مع الشركات المنفذة لتطوير المزلقانات والمحطات وانشاء أسوار على عدد من خطوط السكك الحديدية بحضور رئيس وقيادات الهيئة لمتابعة معدلات التنفيذ في هذه المشروعات.

واستعرض وزير النقل معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع المزلقانات، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ622 وأعمال التحكم لـ380 مزلقانا، حيث وجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع، وفقاً للجدول الزمني للانتهاء من تطوير كافة المزلقانات لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية.

كما وجه بسرعة الانتهاء من تطوير محطات السكك الحديدية التي يجري تطويرها مثل دمنهور ومحطة مصر بالإسكندرية وغيرها من المحطات الجاري تنفيذ أعمال التطوير الخاص بها، بالإضافة إلى الاستغلال الاستثماري الأمثل لكافة المحطات والاسوار لزيادة العوائد المادية للهيئة.