شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: 573 ألف فدان خالية من «العفن البني» في البطاطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، حول ما تم انجازه بالمشروع خلال عام.

ووفقا للتقرير، فإن المناطق الخالية من العفن البني بلغت حوالي (573 ألف فدان)، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية (البحيرة -الإسماعيلية -الشرقية -أسوان – شرق العوينات -الإسكندرية -الجيزة -المنيا -مطروح -المنوفية -الفيوم – الوادي الجديد).

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وأشار التقرير إلى أنه تم عمل صيانة لبعض المناطق الخالية من العفن البني لموسم 2018/2019 بمساحة قدرها (14 ألف فدان) عن طريق سحب عينات (تربة – مياه – حشائش – بقايا نباتية)، موضحا إنه تم إجراء الفحص لعينات البطاطس الواردة للمشروع للتأكد من خلوها من البكتريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس، حيث بلغت إجمالي الكميات الواردة من التقاوي المحلية نحو 141 ألف طن، مقابل 112 ألف طن من التقاوي المستوردة.

وأوضح التقرير أن إجمالي عينات بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم والتي تم فحصها خلال ذات الفترة بلغت حوالي (701 الف طن)، مشيرا إلى أنه تم العمل على تطوير معامل المشروع، للحصول على الجودة (أيزو 17025)، مشيرا إلى إنه إجتياز اختبار الكفاءة (P.T) من المعهد الوطني البيولوجي بدولة سلوفينيا استلام بعض الأجهزة المعملية لتحديث بعض المعامل ومعايرة بعض الأجهزة المعملية عن طريق المعهد القومي للقياس والمعايرة.

وأشار إلى إنه يجري حاليا إنشاء وحدة رصد ومتابعة جيومكانية (G.I.S) خاصة بالمناطق الخالية وتعتبر هذه الوحدة هي الأولى من نوعها في هذا المجال، وتم أخذ الموافقة على إجراء بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لإجراء الأبحاث المفيدة في مكافحة العفن البني في البطاطس وسيتم التوقيع خلال أيام، بالإضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي من خلال إعداد ومناقشة العديد من رسائل الماجستير الدكتوراه وكذلك إجراء بعض الأبحاث العلمية في هذا المجال.