شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للمساحة: الإنتهاء من الأعمال المساحية لعدة محاور مرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس على عبدالمجيد المنوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن انجازات الهيئة في الفترة الأخيرة حول المشروعات القومية التي تشارك فيها هيئة المساحة المصرية، متضمناً الإنتهاء من بعض الأعمال المساحية بنسبة 100% لعدة محاور بمنطقتى مصر العليا والوسطى، وذلك بحصر كل الأراضى الواقعة في مسار عدة محاور رئيسية كبرى وتوقيعها على خرائط 2500:1.

وأوضح التقرير، إنه تم تحديد اسماء الملاك الظاهرين، إضافة إلى تقدير قيمة التعويضات العادلة لأصحاب الشأن، وهذه الأعمال تم تسليمها للهيئة العامة للطرق والكباري (الجهة الطالبة)، ضمن خطة الدولة لتنفيذ مجموعة من شبكات الطرق القومية بالصعيد، واستكمال البنية التحتية من خلال المشروع القومى للطرق 2030، والتي تشمل محاور قوص، نقادة، بمحافظة قنا، ويربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية بمحافظة قنا بطول 19 كم، وقامت الهيئة بتقدير التعويضات المبدئية بحوالي 310 مليون جنية.

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ووفقا للتقرير تتضمن شبكات الطرق التي تشارك فيها هيئة المساحة، محور سمالوط، بمحافظة المنيا، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان)، حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان)، بطول 28 كم وقامت الهيئة بتقدير التعويضات المبدئية بمبلغ 375 مليون جنية، فضلاً عن محور كوبري ديروط العلوي على النيل بأسيوط، ويمتد من الطريق الزراعى الغربي إلى الطريق الصحراوي الشرقي بطول 28 كم، وقامت الهيئة بتقدير التعويضات المبدئية بحوالى 162 مليون جنيه.

وتشمل شبكة الطرق التي تشارك فيها هيئة المساحة، محور دراو العلوى على النيل بكوم أمبو بأسوان، ويبدأ من طريق القاهرة أسوان الزراعى الشرقي، وصولاً إلى الطريق الصحراوي الغربي بطول 7 كم، وتقدر قيمة التعويضات للمتضررين بحوالى 210 مليون جنية.

ومن جانبه قال المهندس على المنوفي رئيس هيئة المساحة، أن ذلك يأتي في إطار الدور الفعال لهيئة المساحة في معظم مشاريع خطة الدولة الإستراتيجية الآخرى، ومنها مشروعات الطرق التي تضم مشروع الدائرى الأوسطي المار بمحافظات ( القاهرة – القليوبية – الشرقية – الجيزة )، ومشروع الدائري الإقليمي المار بمحافظات (الجيزة – القاهرة – المنوفية – القليوبية – الشرقية )، ومشروع شبرا- بنها المار بمحافظة ( القليوبية )، ومشروع محور روض الفرج المار بمحافظتى ( القاهرة – الجيزة )، ومشروع انشاء ميناء جرجوب الدولى 75 كم، ومشروع الطاقة النووية بالضبعة.