شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مبادرة «الحد من استخدام البلاستيك» بالقليوبية 20 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتورعلاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، أحمد فتحي، مؤسس مؤسسة «شباب بيحب مصر» للتنسيق والتنظيم لبدء تنفيذ مبادرة «الحد من استخدام البلاستيك»، والتي تدشنها مؤسسة «شباب بيحب مصر» تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري، وبدعم من مركز الأمم المتحدة للإعلام، وذلك لتأمين ضفاف وشواطئ نهر النيل بمدن المحافظة وتنظيفها من المخلفات العائمة خصوصا البلاستيك.

حضر الإجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، والأستاذة رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، وأشرف قربة مدير إدارة النظافة، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى والعشوائيات.

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وتشمل الفعالية ضم عدد كبير من المتطوعين الشباب التابعين للمؤسسة للقيام بحملات نظافة ستبدأ من مدينة القناطر الخيرية بداية من ملتقى تفرع النيل إلى فرعي دمياط ورشيد وذلك من أجل حماية البيئة في المحافظة من الآثار الخطيرة للبلاستيك على التنوع البيولوجي والاقتصاد والصحة العامة، والذي تتطلب متبقياته مئات السنين لكي تتحلل.

كما تتضمن المبادرة تنفيذ حزمة من الأنشطة التوعوية بالمدارس ومراكز الشباب وتجمعات المواطنين، حيث ستتنوع الأنشطة بين ندوات توعوية وورش عمل توعوية وإعادة تدوير للمخلفات، كما ستقوم المؤسسة مع شركائها في دول شمال أفريقيا في التوعية بأضرار البلاستيك، ويتم العمل جنبًا إلى جنب بين هذه المؤسسة والمؤسسات المشاركة والتي وصل عددها في هذه الفعالية حتى الآن 21 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في شمال أفريقيا.

ومن المقرر بدء المبادرة، السبت الموافق 20/7/2019، بمدينة القناطر الخيرية كما ستشتمل المبادرة أيضا التواصل مع أصحاب المصانع التي تستخدم منتجاتها البلاستيك كمصانع المياه ومصانع تصنيع الأكياس البلاستيك للبدء في إيجاد حلول لاستعمال مواد أخرى غير البلاستيك مما لا يضر بالبيئة.