شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الجمعة شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الجمعة أن يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد . Advertisements والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وتكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «26- 40»، إسكندرية «26 – 31»، قنا «27 – 43»، الأقصر «27– 44»، أسوان «30 – 44».

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