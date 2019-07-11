شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تنظم ورشة عمل حول مشروع إعادة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، نيابة عن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، ورشة العمل النهائية لمناقشة أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة والخاصة بالدراسة الشاملة لمشروع إعادة وتأهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليهما، والممولة بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 300 ألف دينار كويتي، وتنفيذ شركة دار الهندسة للتصميمات والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) ومده التنفيذ ١٨ شهراً.

وشارك في الورشة، رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة، ورئيسا الإدارة المركزية بأسيوط وسوهاج ،ومديرا عموم الري والصرف بالمحافظتين، وبعض مديرو عموم الري من محافظات الوجه البحري والقبلي، والعديد من مهندسي الوزارة، وأيضا خبراء شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (استشاري الدراسة).

وأشار «السعدى» إلى أهمية دراسات الجدوى في اتخاذ القرارات لتنفيذ أعمال تأهيل البنية التحتية للري والصرف لضمان توفير الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات في ظل التحديات التي تواجه إدارة المياه والفجوة المتزايدة بين الاحتياجات والموارد المحدودة.

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الري تنظم ورشة عمل لاستعراض دراسة إعادة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية

الري تنظم ورشة عمل لاستعراض دراسة إعادة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية

وأكد أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحويل توجهات الدولة إلى واقع عملي للحفاظ على الموارد المائية وإعادة تأهيل مرافق الري للوفاء بمختلف الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة وترشيد استخدام المياه وتنميتها داخليا وخارجيا والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من الهدر والتلوث ونشر قيم التوعية المائية على كافة المستويات الحكومية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني وجميع فئات المجتمع والتحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد والتدبير.

وشدد رئيس مصلحة الري على أهمية تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية والري بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على قطرة الماء وتحقيق أقصى عائد منها في خدمة منظومة التنمية المستدامة وزيادة الناتج القومي، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ هذه الدراسة كنموذج ارشادي لتنفيذه في مناطق أخرى بمحافظات الجمهورية.

ومن جانبه، قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، إن الدراسة تهدف إلى وضع معايير واضحة للتقييم وتحديد للأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة والتكاليف التقديرية لهذه الأعمال من أجل الوصول إلى تحسين البنية التحتية لمنظومة المياه في هذا الحبس الهام والذي يبلغ زمام ( 445758 فدان ) على ترعة نجع حمادي الغربية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، إضافة إلى زمام ( 122575 فدان) على ترعة نجع حمادي الشرقية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، الأمر الذي يسهم في زيادة كفاءة استخدام وحدة المياه واستدامة الاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوي الهام وبالتالي الوصول إلى تأثير إيجابي على أعمال توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المستخدمين في القطاعات المختلفة من زراعة – صناعة – ملاحة.

بينما أشار الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع شؤون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك، إلى أن أعمال الدراسة أسفرت عن إجراء تحليل فني وتصميم لاستبيانات المسح ميداني والوقوف على الوضع الفعلي للبنية التحتية الخاصة بمنظومة المياه في منطقة الدراسة من خلال الحصر الفعلي للوضع الحالي وتجميع البيانات الفنية التفصيلية الخاصة بشبكة الري والصرف وتوثيق هذه البيانات في قاعدة بيانات جغرافية وكذا الأعمال الخاصة بالمسح الطبوغرافي لخرائط القنوات وتحديث الخرائط الطبوغرافية للقنوات والمصارف والابار الجوفية والمنشآت الهيدروليكية ذات الصلة.

وأضاف «السيد» أنه تم وضع خطط تفصيلية لإعادة التأهيل في الأجزاء المتهالكة هذا، بالإضافة إلى دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بأعمال الدراسة من أجل تعظيم الآثار اﻹيجابية والوصول ﻷفضل البدائل الممكنة التي تحقق أقصى النتائج المرجوة للمشروع في نطاق المحيط البيئي للمشروع والحد من اآثار البيئية وااجتماعية حال وجودها ومساعدة متخذي القرار في هذا الصدد ووضع البرامج والآليات اللازمة لتنفيذ المشروع.