شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تغادر إلى الولايات المتحدة بدعوة من مؤسسة «ناشيونال جيوجرافيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم، بناء على الدعوة الرسمية التي تلقتها الوزيرة من مؤسسة «ناشيونال جيوجرافيك» لزيارة مقرها، إلى جانب المشاركة في الاحتفال الذي تنظمه السفارة المصرية في واشنطن بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو.

كما تمت دعوة الوزيرة لزيارة معرض «ملكات مصر» الذي تنظمه مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك بالتعاون مع المتحف المصرى بتورينو بإيطاليا، ومتحف مونتريال للآثار بكندا، والسفارة المصرية في واشنطن، للترويج للسياحة والثقافة المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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ومن المقرر أن تقوم الدكتورة رانيا المشاط بإلقاء كلمة خلال احتفال السفارة المصرية بمناسبة ثورة 23 يوليو، والذى يحضره حوالى 1000 مشارك مصري أمريكي، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية، كما ستقوم الوزيرة خلال زيارتها بعقد عدة لقاءات مع مسؤولي عدد من المؤسسات الدولية، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الإعلامية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذه الزيارة التي تأتى من منطلق اهتمام وزارة السياحة بالسوق الأمريكي الذي جاء في المركز العاشر ضمن الأسواق السياحية الأكثر تصديراً للسياحة إلى مصر في عام 2018 وحقق زيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2017، وحرصاً منها على استثمار هذه الزيادة لتحقيق مزيد من التدفقات السياحية خاصة وأن السائح الأمريكي يعتبر من ضمن الشرائح ذات الإنفاق المرتفع.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التواجد في مثل هذه الأحداث للترويج لمصر بالخارج خاصة وأن توقيت الزيارة يتوسط احتفال الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الاستقلال وكذا احتفالات جمهورية مصر العربية بثورة 23 يوليو.