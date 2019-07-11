شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف محمد سعد رئيسًا للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، قرارا إداريا حمل رقم 638 لسنة 2019، بتكليف محمد سعد على أحمد، مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف السابق، بدرجة مدير عام للقيام بأعمال مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، خلفا لمحمد حسين لإحالته إلى التقاعد وبلوغه سن المعاش.

وقال «سعد»، لـ«المصري اليوم» عقب توليه منصبه الجديد، إنه سيبذل قصارى جهده لإعادة الإسكندرية إلى مكانتها السياحية من جديد كعروس للبحر الأبيض المتوسط ووضعها على «بانفلت» جميع الدول الأجنبية لتحظى بنصيب كبير من الزيارات والاهتمام من جانب الأجانب خاصة وأنها تضم العديد من المعالم التاريخية التي تجسد حقب زمنية على مر العصور.

وأوضح أن اختصاصات الهيئة تتمثل في اجتذاب السياح إلى الإسكندرية ووضع تقويم شامل عن الإقليم من الناحتين التاريخية والجغرافية ليكون أداة لتنشيط السياحة في الإقليم ورفع المستوى الفني أو الوعي السياحي العام للإقليم وتنشيط السياحة والدعاية في الإقليم بالداخل والخارج بإقامة المعارض والمهرجانات وغيرها من وسائل الدعاية سواء بالنشرات أو الأدلة والمطبوعات والصحافة والإذاعة والتليفزيون ودراسة تحسين أو إنشاء المشاتى والمصايف وعيون المياه المعدنية وغيرها مما يساعد على تنشيط السياحة في الإقليم وكذا قتراح فرض رسوم لتنشيط السياحة في الإقليم.