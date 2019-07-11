شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ خطة رصف طرق المنيا بتكلفة 182 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة إيفيت إسحاق، مدير مديرية الطرق والكباري بالمنيا، إنه تم الانتهاء من خطة رصف وصيانة الطرق وإعادة رد الشئ لأصله للعام المالي 2018/ 2019 باعتمادات مالية قيمتها 182 مليونا و322 ألف جنيه، تتضمن صيانة وإعادة رصف لطرق بطول 47،41 كيلومتر باعتماد 101ملايين و487 ألف جنيه، ورصف طرق جديدة بطول 23،48 كيلومتر بقيمة 43 مليونا و436 ألف جنيه، ورد الشئ لأصله بقيمة 31.399 مليون جنيه.

وأضافت «إسحاق»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أنه في مجال الكباري تم إنشاء كوبري على مجري بحر اليوسفي إقامة عزبة محمد بك التابعة لمركز العدوه بقيمة 6 ملايين جنيه للحفاظ على أرواح التلاميذ والطلاب والمواطنين من الخطر، حيث يربط الكوبري بين غرب وشرق البحر لتقديم الخدمات التعليمية والصحية لأهالي القرية وخدمه أهالي قرية صفانيه.

من جانبه، أعلن إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة العدوة، أنه تم الانتهاء من استلام كوبري عزبة محمد بك وقرية صفانيه، ودخوله الخدمة تلبية لرغبة المواطنين والعمل على سلامتهم من الغرق، مؤكدا أن الأعمال التي تم تنفيذها بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه، مضيفا أنه جاري إزالة التعديلات الموجودة على جانبي الطريق المؤدي إلى الكوبري، وتبرع أحد الأهالي بقطعة ارض لربط الطرق بالكوبري.