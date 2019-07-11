شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه تم إصدار النتيجة بعد مراجعة وفحص دقيق للمقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه تم قبول الطلاب وفقاً للقدرة الاستيعابية للمدارس الجديدة والتي تم افتتاحها العام الدراسي الماضي المنصوص عليها في الاتفاقية مع الجانب الياباني.

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وأضافت أنه بعد إجراءات فحص نتائج القبول ظهرت بعض الأماكن التي مازالت شاغرة نتيجة عدم اجتياز بعض الطلاب للمقابلات الشخصية التي تمت أمام لجان مشتركة والمكونة من جهات مختلفة لضمان الحيادية، وأنه سيتم الإعلان عن كيفية التقديم لهذه الأماكن خلال أيام، مؤكدة أن اختيار الطلاب كان وفقاً للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.

وكان قد تم فتح باب التقدم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، في 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس المصرية اليابانية.

جدير بالذكر أن البعثة الثانية لمعلمي ومدربي ومديري المدارس المصرية اليابانية تتواجد حالياً في اليابان للحصول على تدريب مكثف على أنشطة التوكاتسو وإدارة المدارس.