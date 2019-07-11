شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: الانتهاء من تنفيذ مركز شباب مدينة أسيوط الجديدة على 10 آلاف متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، الانتهاء من تنفيذ أعمال مركز الشباب المصغر بالمدينة على مساحة ١٠٠٠٠ متر مسطح، مشيرةً إلى أن المركز يضم مبنى اجتماعيا (أرضي + دور علوي)، وعدد ٢ حمام سباحة، و٢ملعب كرة قدم مغطاة بالنجيل الصناعي، وملعب تنس طاولة و٢ غرفة حارس أمن، بالإضافة إلى سور خارجي وعدد ١ نافورة بالمدخل.

ووجهت المهندسة جيهان أحمد عمار بسرعة تشغيل مركز الشباب للاستفادة من عوامل الترفيه بالمدينة، حيث إنه يمثل عاملاً هاماً لجذب السكان لمنطقة التوسعات بمدينة أسيوط الجديدة، والتي تضم ما يقرب من ٥٠٠ عمارة إسكان اجتماعي، و٤٠٠ قطعة أرض إسكان اجتماعي، وذلك في إطار زيادة الخدمات بالمدن الجديدة.