شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق بأسوان غدًا 12 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بأسوان انقطاع المياه عن مناطق (وسط البلد - أطلس - عباس فريد - النفق - شرق البندر)، اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة وحتى الساعة الحادية عشر ظهر يوم السبت، وذلك للقيام بأعمال تركيب محابس وإحلال وتجديد بمحطة مياه فريال.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.