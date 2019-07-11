شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين المستشار سعيد مرعى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 332 لسنة 2019، بتعيين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتبارا من 14 يوليو 2019.
جاء القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم.
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