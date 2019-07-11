شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: تمويل 327 ألف مشروع بـ«مشروعك» بـ6 مليارات جنيه العام المالي الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، دعم الوزارة المستمر للمشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية «مشروعك»، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة في جميع المحافظات.

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وقال شعراوي، في بيان صحفي، الخميس، إنه من المستهدف تنفيذ تمويل 327 ألف مشروعاً صغيراً ومتوسطاً خلال العام المالي الحالي 2019/2020 بتكلفة قدرها 6 مليارات جنيه بالتنسيق مع البنوك المشاركة في المشروع، مشيرا إلى أن مشروعك ساهم خلال العام المالي 2018/2019 في تنفيذ أكثر من 24 ألف مشروع بقروض تجاوزت 4 مليارات جنيه.

وأضاف الوزير أن مشروعك يهدف إلى خفض معدلات البطالة وتشجيع صغار المستثمرين على تنفيذ مشروعات منتجة وتحويل القري من قري مستهلكة إلى قري منتجة ومكافحة الهجرة الداخلية.

وتابع شعراوي أن الوزارة تقوم بإعداد تقارير دورية عن انتظام العمل بمواقع مشروعك في جميع الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري المشروع بالمحافظات ومتابعة موقف أعمال البنوك من خلال نظام معلومات خاص بالمشروع بشكل احترافي وسريع، مؤكداً قيام قطاع التفتيش بالوزارة بمتابعة انتظام سير العمل بمشروعك خلال زياراته التفتيشية للمحافظات، مشددا على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض المشروع وتنوع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون اخلال بالشروط والمستندات المطلوبة وتوفير المساعدة اللازمة للشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم.