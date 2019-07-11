شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 7 قرارات مهمة لرئيس الوزراء (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الخميس، 7 قرارات مهمة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لتخصيص عدد من أراضي الدولة لإقامة المشاريع التنموية والقومية. وللاطلاع على نص القرارات:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر 7 قرارات مهمة لرئيس الوزراء (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.