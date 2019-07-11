شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: الانتهاء من أعمال تطوير 380 مزلقان كاملا وتحويلهم للعمل آليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد، الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 622 مزلقان، بجانب الانتهاء من التطوير الكامل وأعمال التحكم لـ 380 مزلقان حيث يجرى العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه يجرى التنفيذ وفقاً للجدول الزمنى للانتهاء من تطوير كافة المزلقانات لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية.

كما يجرى العمل على سرعة تطوير محطات السكك الحديدية التى يجرى تطويرها مثل دمنهور ومحطة مصر بالإسكندرية وغيرها من المحطات الجارى تنفيذ أعمال التطوير الخاص بها، بالإضافة الى الاستغلال الاستثمارى الأمثل لكافة المحطات والأسوار لزيادة العوائد المادية للهيئة.