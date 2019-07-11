شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عملنا إخوان وطلبنا من المصريين يشاركوا حملاتنا.. رد الفعل مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تقرير ساخر قررنا تقمص شخصية جماعة الإخوان الإرهابية، وطلبنا من المواطنين المشاركة في حملة اطمن انت مش لوحدك الإرهابية باستخدام الصفارة والتطبيل على الحلل، الأمر الذي دفع المصريين للسخرية بشدة من الفكرة التي تدعي الجماعة وجهازها الإعلامي الممول من الخارج أنها تلاقي ترحيب من الشعب المصري، ولكن الشعب المصري قابلها بشعار وجهه لهم "متآمر واهبل"

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