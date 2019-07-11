شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يتفقد إجراءات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات استعداد مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، لمتابعة سير عملية استقبال الطلاب، وتوفير كافة الإمكانيات لإنتقاء أفضل العناصر المؤهلة علمياً للإلتحاق بالقوات المسلحة، والعمل كضباط مقاتلين يحملون راية الدفاع عن الوطن.

وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراحل تسجيل البيانات معرباً عن سعادته بالإقبال الكثيف لشباب مصر وحرصهم على نيل شرف الدفاع عن تراب مصر المقدس، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على وضع شروط دقيقة لإنتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

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وناقش الفريق محمد فريد عدد من الطلاب المتقدمين فى مختلف الموضوعات، مشدداً على أن يكون لدى جميع المتقدمين القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقى رجالها من بين كافة أبناء الوطن بكل حيادية، وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والطبية وفقاً للمعايير المحددة.

وحضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.