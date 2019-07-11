شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2019، بشأن تعيين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتباراً من 14 يوليو 2019. وجاءت صيغة القرار كالاتى: بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون المحكمة الدستورية العاليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2019 قرار المادة الأولى Advertisements يُعين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من 14 يوليو 2019. المادة الثانية ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

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