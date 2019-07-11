شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.