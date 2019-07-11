الإسكان: 2473 مواطنًا سجلوا إلكترونيًا لحجز وحدات بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

​صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه حتى أمس الأول الثلاثاء 9/7/2019، سجل 2473 مواطنًا بياناتهم على الموقع الإلكتروني ([http://www.hdb-reservation.com)،]www.hdb-reservation.com)، و377 مواطنًا سددوا مقدمات حجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحي السكني (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، و504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق.

وأوضح الوزير، في بيان، الخميس، أن التسجيل وسداد المقدمات مستمر على الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس المقبل الموافق 18/7/2019، بينما يبدأ حجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأحد 28/7/2019، وحتى يوم الأربعاء 31/7/2019، ويبدأ حجز 504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمدينة الشروق، يوم الاثنين 29/7/2019، وحتى يوم الخميس 1/8/2019، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح تلك الوحدات لتحقيق رغبة المصريين بمختلف شرائحهم فى الوحدات السكنية.

وبشأن نظام السداد للوحدات السكنية المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10 ٪ من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 ٪ مصاريف إدارية + 0.5 ٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، كما يتم سداد 10 ٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.

وفيما يتعلق بنظام السداد للوحدات السكنية المطروحة بمشروع "سكن مصر"، بمدينة الشروق، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز وقدرها 70 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 20 ٪ من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 ٪ مصاريف إدارية + 0.5 ٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، كما يتم سداد 10 ٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.