الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلا من العميد حمدي علي محمد الديب للتعزية في وفاة الدكتور محمود أحمد البطراوي، والعميد طبيب أحمد محمد فاروق محمد أنور للتعزية في وفاة اللواء طبيب متقاعد أحمد أحمد تهامي مصطفي، وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.

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