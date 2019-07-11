وزيرة السياحة تغادر إلى أمريكا لحضور احتفال ثورة يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

غادرت وزيرة السياحة، اليوم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على دعوة رسمية تلقتها من مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك لزيارة مقرها، ومشاركة سفارة مصر في واشنطن بمقر ناشيونال جيوجرافيك بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو.

وبحسب بيان اليوم، تمت دعوة الوزيرة لزيارة معرض "ملكات مصر" الذي تنظمه مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك بالتعاون مع المتحف المصرى بتورينو بإيطاليا، ومتحف مونتريـال للآثار بكندا، والسفارة المصرية في واشنطن، للترويج للسياحة والثقافة المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

ومن المقرر أن تلقي الوزيرة كلمة خلال الاحتفال بحضور 1000 مشارك مصري أمريكي، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية، كما ستقوم الوزيرة خلال زيارتها بعقد عدة لقاءات مع مسئولي عدد من المؤسسات الدولية، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الإعلامية.

وأكدت الوزيرة، أهمية هذه الزيارة التي تأتي من منطلق اهتمام وزارة السياحة بالسوق الأمريكي الذي جاء في المركز العاشر ضمن الأسواق السياحية الأكثر تصديراً للسياحة إلى مصر في عام 2018 وحقق زيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2017، وحرصاً منها على استثمار هذه الزيادة لتحقيق مزيد من التدفقات السياحية خاصة وأن السائح الأمريكي يعتبر من ضمن الشرائح ذات الإنفاق المرتفع.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التواجد في مثل هذه الأحداث للترويج لمصر بالخارج خاصة وأن توقيت الزيارة يتوسط احتفال الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الاستقلال وكذا احتفالات جمهورية مصر العربية بثورة 23 يوليو.