وزير الإسكان يعتمد مخطط 34 فدانًا بـ6 أكتوبر لإقامة مشروع عمراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 156 الصادر بتاريه 11 يوليه 2019، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 360 لسنة 2019، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض رقم 1 بمساحة 34.3154 فدان بمنطقة المظاريف المغلقة وحرم سوميد بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف لإقامة مشروع عمراني متكامل "عمارات". وجاء نص القرار:

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