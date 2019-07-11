السبت.. محافظة القاهرة تحتفل بتدشين 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تحتفل محافظة القاهرة السبت المقبل، بتدشين أول 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي ودخولها الخدمة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير أسطول هيئة النقل العام والحفاظ على البيئة.

وأعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه سيتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 أتوبيسات من إجمالي 121 أتوبيسًا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول في الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام، وذلك في إطار احتفالات العاصمة بعيدها القومي والموافق السادس من يوليو ومرور 1050 عامًا على إنشائها.

وأشار المحافظ، في بيان، السبت الماضي، إلى أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وذلك تماشيًا مع نهج الدولة في تفعيل استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.