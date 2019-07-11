رئيس الوزراء يصدر قرارات بتخصيص أراضي للمنفعة العامة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، عددًا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص قطع أراضي من أجل إنشاء مشروعات منفعة عامة بالمحافظات.
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